Raid vandalico al serbatoio, rientra la parziale emergenza idrica

REDAZIONE TERMOLI

Rientra la parziale emergenza idrica a Larino, scaturita a seguito del raid vandalico compiuto domenica da alcuni ignoti ai danni del serbatoio comunale ubicato in zona ex Liceo D’Ovidio. Nella tarda mattinata di oggi sono giunti i risultati delle analisi effettuate dai tecnici del’Arpa Molise su campioni di acqua prelevati dopo il raid. Fortunatamente hanno fatto emergere valori chimici, fisici e microbiologi nella norma. Le analisi sono state condotte su richiesta dell’amministrazione, la quale, spinta dal timore che l’azione vandalica potesse essersi conclusa con l’alterazione (volontaria o involontaria) della qualità della riserva idrica, aveva predisposto per motivi precauzionali ed igienici la chiusura del serbatoio dopo un primo sopralluogo.