Ragazzo molisano aggredito a Pescara perché è gay

E’ molisano il 25enne picchiato a sangue mentre si svolgeva il Pride Abruzzo. E’ successo a Pescara. Il ragazzo era con il suo compagno con il quale si teneva per mano.

Contro di loro sette giovani dal marcato accento locale, fra i quali una ragazza. Prima l’aggressione, poi il branco si è dato alla fuga dopo la violenza avvenuta 45 minuti dopo la mezzanotte di giovedì scorso. Cosi come riferisce il Messaggero: «Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena».

Il ragazzo ha protetto dall’aggressione il suo fidanzato di 22 anni, pescarese. Passeggiavano diretti verso casa in direzione nord, quando si sono trovati circondati. La fine di una settimana terminata male per i diritti dell’uguaglianza sessuale. Quasi contemporaneamente, infatti, si è accesa una violenta polemica perché il Comune di Pescara ha negato una piazza per l’Abruzzo Pride.