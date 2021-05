Ragazzo in fuga da Agnone, si tratta di un profugo 15enne

C’è un pakistano di 15 anni, che doveva essere ospitato in un centro accoglienza minori di Agnone, che si è allontanato dalla struttura senza avvertire. Lo stanno cercando gli assistenti del centro, Carabinieri e Vigili del Fuoco, ma si presume che si sia allontanato volontariamente, per ricongiungersi a suoi parenti o famigliari. In pratica nella struttura non ha mai trovato ospitalità, perché si è allontanato ieri notte, appena dopo il suo arrivo ad Agnone.