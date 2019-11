Ragazzo di colore disperso nelle campagne, ricerche frenetiche

E’ scattata proprio in questi minuti (ore 19:00 del 18 novembre) una battuta di ricerca di una persona nelle campagne di Campolieto. In questo momento stanno giungendo sul posto equipaggi dei Vigili del fuoco e presumibilmente verranno attivati anche gli operatori del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino speleologico del Molise). Le notizie giungono in maniera frammentaria e per ora si sa che la persona dispersa è un ragazzo di colore molto giovane. Alle ricerche stanno partecipando attivamente anche i Carabinieri. A breve potremo fornire ulteriori dettagli.