Ragazzo di 23 anni si toglie la vita, sgomento a Ferrazzano e Campobasso

L’ultimo gesto, quello estremo. Il più duro e triste. Implacabile. Un ragazzo di 23 anni di Ferrazzano, nella tarda mattina di oggi (9 febbraio 2021) si è tolto la vita lasciando sgomenta un’intera comunità e anche la città di Campobasso dove era molto conosciuto. La vita che sfugge e non torna più. E’ sempre triste dare queste notizie restando distaccati dal fatto. Non si hanno notizie certe ma sembra che il ragazzo fosse stato coinvolto in passato in una vicenda giudiziaria e potrebbe non aver retto al peso decidendo di farla finita. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri.