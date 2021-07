Ragazzo aggredito da un branco di cinghiali, paura nelle campagne del basso Molise

Ha riportato numerose ferite mentre cercava di scappare dal branco di cinghiali che lo stavano inseguendo. Un pomeriggio di terrore per un 19enne di Tavenna che è riuscito a sfuggire all’attacco di un branco di cinghiali. Tutto è avvenuto in contrada Peticone, al confine con il territorio di Montenero di Bisaccia, lungo la Provinciale 13. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo pare si trovasse in un terreno di proprietà della nonna quando, mentre stava tornando verso casa, sarebbe stato aggredito da un branco di circa venti cinghiali di diversa stazza. A quel punto si sarebbe messo a correre per rientrare a casa e sarebbe stato solo il provvidenziale intervento dei quattro cani di proprietà della famiglia a mettere in fuga i cinghiali e consentire al giovane di salvarsi la vita. Il ragazzo, però, nella caduta avrebbe riportato diverse ferite, contusioni e una spalla lussata tanto da rimediare una prognosi di 10 giorni. Non è la prima volta che i cinghiali arrivano nei pressi della abitazioni anche in Basso Molise. Esemplari di ungulati sono stati avvistati nella zona di Rio Vivo a Termoli e nei pressi delle abitazioni in varie zone di Campobasso alla ricerca di cibo per sfamarsi (QUI IL VIDEO INVIATOCI DA UN NOSTRO LETTORE).