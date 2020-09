Ragazzino colpito da encefalite e trasferito d’urgenza al Santobono di Napoli, esclusa la meningite

Resta sotto stretta osservazione il 13enne ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per una encefalite diagnosticata presso il nosocomio del capoluogo molisano. Le sue condizioni sono serie ma i sanitari hanno dato il via alle procedure per il risveglio dopo aver escluso la meningite. Nel frattempo il personale medico dell’ospedale campano, specializzato per i casi pediatrici, sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per comprendere cosa abbia scatenato l’encefalite. Il 13enne aveva febbre alta e convulsioni. Un quadro clinico che, dopo la diagnosi di encefalite (effettuata al Cardarelli) ha fatto scattare il trasferimento presso l’ospedale napoletano.