Ragazzini incivili sull’altalena dei disabili “Servono più controlli” (video)

È accaduto questa sera, mercoledì 22 dicembre, in villa Musenga a Campobasso e la segnalazione c’è giunta da un nostro lettore. Il quale denuncia il modo in cui viene utilizzata la giostra per disabili da ragazzini incivili. I quali, con totale menefreghismo, usufruiscono della giostra riservata ai disabili in modo evidentemente poco consono. Non è la prima volta che accade e l’altalena sarebbe ad esclusivo beneficio dei disabili. Già in passato ha subito dei danni e non è stata fruibile per lungo tempo.

Dal video si vedono sulla giostra tre ragazzini in piedi e uno dall’esterno che spinge in maniera forsennata. “Non è accettabile – ha dichiarato il nostro lettore – vedere delle scene simili. Ragazzini indisciplinati creano un danno ad un qualcosa che è a beneficio di altri. Servirebbero maggiori controlli in quell’area che, come altre parti della città, è divenuta una zona franca.”