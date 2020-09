Ragazzina aggredita in piena notte, individuato il responsabile

Si tratta di un 19enne di origine rumena giunto dalla provincia di Benevento: scattata la denuncia e la procedura per il rimpatrio

Indagini chiuse a tempo di record da parte degli agenti della Questura di Campobasso che hanno individuato il responsabile dell’aggressione avvenuta lo scorso fine settimana ai danni di una 16enne. Si tratta di un 19enne rumeno: l’uomo è stato denunciato e nei suoi confronti è scattata la procedura per il rimpatrio. La vicenda come già anticipato lo scorso fine settimana quando la giovane stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. La ragazzina ha visto spuntare il 19enne che l’ha colpita violentemente al volto. La ragazzina è riuscita fortunatamente ad allontanarsi e a chiamare aiuto. La giovane è stata così accompagnata presso il nosocomio del capoluogo: per lei una prognosi di 25 giorni. Poi le indagini della Squadra Mobile chiuse a tempo di record con l’individuazione del responsabile.