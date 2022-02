“Ragazzi vincenti”, presentato il libro del giornalista Emilio Beltotto

Si chiama “Ragazzi vincenti: l’Asd Campomarino conquista la 22° edizione della Molise Cup” ed è il titolo del libro scritto dal giornalista Emilio Beltotto che è stato presentato a Campomarino.

A prendere parte all’iniziativa, oltre al presidente del’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino, il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, l’assessore allo Sport, Michele D’Egidio, la delegata alla Cultura, Carmen Carriera, il presidente dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, Gaetano Piermarino.

Una iniziativa dal forte valore simbolico e culturale non solo per Campomarino e Beltotto ma anche per l’ordine dei giornalisti a cui Beltotto è iscritto da 25 anni.

E’ per questo motivo che il presidente Cimino ha donato al giornalista anche una spilla del consiglio nazionale.