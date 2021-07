Ragazzi di Campobasso dispersi su monte Patalecchia, salvati con l’elicottero

Paura nella serata per cinque escursionisti provenienti da Campobasso, dispersi durante un’uscita di trekking sui sentieri di Castelpetroso.

Il gruppo di giovani, guidato da un uomo di 64 anni, avrebbe smarrito il percorso nel bosco.

A quel punto è stata allertata la sala operativa dei Vigili del fuoco di Isernia che immediatamente ha attivato le procedure per il recupero dei dispersi, con una squadra da terra e una in elicottero. Con un’operazione congiunta i dispersi sono stati tratti in salvo intorno alle 20, prima che facesse buio, recuperati dall’elicottero e trasportati alla base operativa dei Vigili. Nessun ferito, solo tanta paura.