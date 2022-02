Ragazze e ragazzi nella scienza

di Manuela Moffa

STEREOTIPI DETTATI DALLA SOCIETA’

E’ noto che nel 2022 ci siano ancora dei pregiudizi dettati dagli stereotipi di genere per cui una ragazza si senta più portata a scegliere materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche. Senza dubbio è la società che impone ancora questa differenziazione(differenza), portando a far pensare che le ragazze non siano adatte per quelle che sono le materie quali la matematica, la fisica e le scienze in generale. Molti sostengono che gli uomini siano geneticamente più portati per queste materie rispetto alle donne, ma queste considerazioni, seppur rassicuranti, sono totalmente errate. Sembra infatti che le ragazze non abbiano fiducia il loro stesse e che non siano proprio motivate a intraprendere un percorso che non sia umanistico. Bisognerebbe abbattere questi pregiudizi e insegnare alle ragazze a non farsi condizionare da quello che le altre persone e la società si aspetta.

GIORNATA DELLE DONNE NELLA SCIENZA

Questi pregiudizi e queste disparità hanno portato l’ONU a instituire, l’11 febbraio, la Giornata mondiale delle donne nella scienza. L’obiettivo era quello di superare il divario e le pressioni sociali che allontanano la maggior parte delle ragazze dagli studi scientifici. In Italia solo il 18,9% delle laureate ha scelto discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics (fonte: http://ustat.miur.it/indicatori/indicatori-nazionali-per-il-bilancio-di-genere-degli-atenei/).

NEL LICEO SCIENTIFICO “A. ROMITA” DI CAMPOBASSO

Tuttavia, effettuando un sondaggio all’interno del liceo scientifico “A. Romita” di Campobasso, si evince che i dati dell’ Italia non rispecchiano quelli trovati all’interno di questo ambiente scolastico. La maggior parte delle ragazze sostiene di preferire materie come matematica, fisica, biologia o chimica. E circa il 65% sostiene di sentirsi più portato per queste materie. Anche per quanto riguarda i ragazzi si può notare una minoranza per quanto riguarda le materie umanistiche. Però in questo caso è il 76% a considerarsi più portato per le materie scientifiche.

I voti nelle scienze classiche, filosofiche o letterarie in entrambi i casi non risultano mai essere insufficienti. La stessa situazione non si verifica all’interno dell’ambito scientifico: si notano dei voti non molto bassi per i ragazzi e parecchie insufficienze per l’altro sesso. In merito al percorso universitario il 70% delle ragazze ha già un’idea del percorso universitario; lo stesso dato si riscontra anche nel sesso maschile. Ebbene anche il dato che riporta l’ambito della futura scelta universitaria è abbastanza omogeneo. In entrambi i casi il tasso di chi sceglierebbe una facoltà scientifica si aggira intorno all’ 85%.

CONCLUSIONI

In ultima analisi si può affermare che, sebbene i pregiudizi e le disparità siano ancora molto evidenti, la situazione è in netto miglioramento. Si deduce che all’interno di questa scuola, abbastanza omogenea, non ci sono disparità lampanti relativamente a questo fenomeno sociale che è in realtà molto preoccupante nel resto del mondo.