Ragazza molisana si lancia da un ponte, salvata da un camionista

Il conducente di un Tir ha evitato una morte orribile a una ragazza molisana di 24 anni precipitata da un ponte sulla carreggiata della tangenziale Est di Milano. L’autista del camion stava percorrendo la tangenziale in direzione Sud, verso il centro di Milano. Da lontano ha visto la sagoma di una ragazza in bilico sulla recinzione di sicurezza del ponte che sovrasta l’autostrada all’altezza di Cologno Nord, al confine con il territorio di Brugherio.

Il camionista ha assistito alla caduta della donna che è precipitata sull’asfalto dopo un volo di circa 10 metri. A quel punto non ha esitato nemmeno un secondo e dopo aver scrutato gli specchietti, ha letteralmente messo di traverso il suo camion, per impedire che le auto in arrivo alle sue spalle potessero colpirla. Le condizioni della 24enne sono apparse subito gravissime. Avrebbe entrambe le gambe fratturate ed emorragie in diverse parti del corpo. Sul posto sono stati chiamati anche gli agenti della polizia stradale di Arcore che hanno eseguito i rilievi. Solamente la grande accortezza e la prontezza di riflessi del camionista è riuscito a evitare una tragedia che sarebbe potuta essere di gran lunga peggiore. L’investimento del corpo della ragazza avrebbe potuto generare incidenti a catena.

La carreggiata sud della tangenziale è rimasta chiusa per quasi due ore. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le sue cause. Molto probabile che la ragazza, originaria del Molise, ma residente a Rozzano, si sia lanciata intenzionalmente in un disperato gesto estremo. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che per gettarsi dal ponte si sia dovuta arrampicare su una recinzione di sicurezza alta oltre 2 metri.