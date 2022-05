Ragazza incinta scopre il tradimento del fidanzato, scoppia la rissa: lui le sferra un pugno

Soccorsa in strada sanguinate dagli agenti della Polizia a cui, pare, abbia rivelato l’intenzione di fuggire al nord, ma il ragazzo le avrebbe sottratto il biglietto

Mattinata concitata quella di ieri, 24 maggio, per gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli chiamati ad intervenire nel quartiere Sant’Alfonso tra viale d’Italia, la traversa terminale di via De Gasperi, che sfocia in via Molise e via Mascilongo.

La polizia è intervenuta dopo un violento litigio tra fidanzati. Una ragazza, di circa 20 anni, incinta, con vistose macchie di sangue sugli indumenti, probabilmente non appartenenti a lei, è stata soccorsa in strada da alcune persone, mentre urlava e si dimenava contro l’abitazione di un giovane, presumibilmente il ragazzo.

All’arrivo della Polizia la ragazza si è data alla fuga scalza. Gli agenti, dopo averla trovata e in un primo momento tranquillizzata, hanno appreso cosa fosse successo e si sono messi sulle tracce del ragazzo. Nelle ore successive è poi spuntato fuori che lei stessa dopo aver scoperto il tradimento voleva fuggire al Nord, ma il ragazzo le avrebbe rubato il biglietto del treno e picchiata con un pugno violento all’orecchio.

FOTO ARCHIVIO