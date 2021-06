Ragazza beccata in auto con eroina e cocaina, udienza dinanzi ai giudici del Riesame

Si svolgerà nel pomeriggio di martedì 29 giugno l’udienza dinanzi ai giudici del Tribunale del Riesame per una 27enne della provincia di Campobasso arrestata dai carabinieri dopo essere stata trovata in possesso di 34 grammi di stupefacente (quasi tutta eroina e una dose, per uso personale, di cocaina). La 27enne si trovava in macchina con un’amica: in territorio di Mirabello Sannitico scattò l’alt da parte dei militari dell’Arma. I precedenti di una delle donne e l’atteggiamento sospetto, hanno fatto estendere i controlli anche sull’auto (contestualmente è stato richiesto l’ausilio della pattuglia della Sezione Radiomobile di Campobasso e di agenti di sesso femminile della Polizia Municipale dei Comuni di Campobasso e Ferrazzano, che hanno dato il via alle perquisizioni personali sulle donne e veicolare sull’auto noleggiata dalla più giovane delle due). Le operazioni si sono concluse con il rinvenimento della droga. Lo stupefacente è stato sequestrato e la giovane donna arrestata e posta in regime degli arresti domiciliari. L’avvocato della donna ha chiesto al Riesame la remissione in libertà o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva.