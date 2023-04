Ragazza aggredita e morsa da un cane in centro città

Stava portando a spasso il suo cagnolino, per difenderlo ha subito ferite ad una gamba

Una ragazza che stava portando a spasso lungo via Principe di Piemonte il cagnolino di proprietà è stata aggredita questa mattina a Campobasso da un cane di taglia media, pelo chiaro (simile a un cane-pastore).



Alla scena hanno assistito diverse persone il cui intervento, per fortuna, ha impedito conseguenze più gravi riuscendo ad allontanare il cane che, a quanto riferito, portava anche un collare ed era apparentemente incustodito.



La ragazzà ha riportato una ferita da morso alla gamba (come si evince dalla foto), è stato necessario far ricorso al Pronto Soccorso del Cardarelli per le cure del caso. L’episodio è stato segnalato e regolarmente denunciato in Questura.