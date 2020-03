«Rafforzare l’organico dei Carabinieri di Colletorto, Bonefro e Santa Croce»

Il sindaco di San Giuliano di Puglia invia una nota al prefetto di Campobasso

REDAZIONE

In una nota indirizzata al prefetto di Campobasso, il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, ha richiesto il rafforzamento dell’organico delle caserme dei Carabinieri di Colletorto, Bonefro e Santa Croce di Magliano in quanto “il controllo degli spostamenti della popolazione viene effettuato soltanto durante gli ordinari servizi di pattuglia e perlustrazione e visto l’organico carente, delle suddette caserme, non puo’ essere assicurato il pieno rispetto dei divieti di spostamento previsti dai dpcm dell’8, 9 e 11 marzo”.