Rafforzare il Consultorio di Termoli, lanciata la petizione online

Questa mattina, 9 luglio, la Conferenza donne democratiche Molise si è data appuntamento presso Largo Martiri delle Foibe a Termoli, per fare il punto sul destino del Consultorio. Ad esporre la richiesta di un rafforzamento dello stesso e dell’essenzialità dei servizi che offre per l’intero basso Molise c’erano le delegate regionali della Conferenza Nicoletta Bartollino e Francesca D’anversa, il commissario circolo Pd Maria Chimisso, la vicesegretaria regionale Pd Giovanna Viola e la consigliera d’opposizione Pd Manuela Vigilante. A sostegno della causa è stata anche creata una petizione per dare modo all’intero basso Molise di esprimere con forza il valore del potenziamento del servizio piuttosto che la soppressione.