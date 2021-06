Raffiche di vento mettono a rischio impalcatura, traffico bloccato in via Tiberio

Un problema inaspettato si è verificato oggi pomeriggio in via Tiberio, proprio di fronte alla Questura di Campobasso, dove raffiche di vento hanno divelto una parte dell’impalcatura posta a rifacimento e costruzione di un edificio. Come si evince dalle foto la situazione che si è venuta a creare ha finito per rendere necessario lo stop temporaneo alla circolazione delle auto in quel tratto di strada (fra l’altro sempre molto trafficato) per questioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e per regolare la viabilità gli stessi agenti della Polizia di Stato. SEGUONO AGGIORNAMENTI.

