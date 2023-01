Raffiche di vento fino ad 80 km/h, albero abbattuto nel parcheggio di Rio Vivo

È stato divelto dalla forza del vento e della pioggia e si è abbattuto all’interno del parcheggio di Rio Vio cadendo su uno degli stalli bianchi.

Il maltempo si fa sentire anche sulla costa dove stamattina, 10 gennaio, un albero è stato abbattuto dalle raffiche che hanno soffiato fino ad 80 km/h.

Fortunatamente la caduta non ha provocato conseguenze per io solo fatto che in quel momento non c’erano auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono arrivati i tecnici comunali che hanno messo in sicurezza la zona.