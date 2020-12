Raffiche di vento abbattono albero. Bloccata una delle strade che conduce al paese

Un albero di grandi dimensioni è stato abbattuto dal forte vento in contrada Colle di Dio a Toro pochi minuti fa (20:30 del 28 dicembre). Solo per un caso il grosso tronco non ha provocato danni a cose o persone. In questo momento sul posto a coordinare l’intervento c’è il sindaco di Toro e altri componenti del gruppo di Protezione Civile in quanto i Vigili del fuoco di Campobasso sono impegnati in altre emergenze dovute sempre alle avverse condizioni meteo e soprattutto al forte vento.