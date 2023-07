Raffiche di furti ai ripetitori sulle montagne molisane

Continuano i furti sulle postazioni di emettenti televisive e radiofoniche in Molise. Quattro furti in quattro mesi avvenuti sulle montagne della nostra regione. Gli incresciosi episodi sono avvenuti a Monte Verdone (Riccia) e Cerro del Ruccolo (Casacalenda). I malviventi hanno agito di notte scassinando letteralmente le postazioni con violenza, attraverso fiamma ossidrica e taglio delle porte. E’ un fenomeno che riguarda anche altre regioni italiani tra cui Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia e Umbria. Si tratta di una vera e propria banda che ha messo in piedi una rete di vendita all’estero di trasmettitori rubati. Un’organizzazione che conosce bene l’attrezzatura che ha maggiore valore sul mercato e punta dritta all’obiettivo. Non si esclude che l’organizzazione possa avere un riferimento in zona che conosca luoghi e indirizzi i malviventi.

Ovviamente questi furti stanno arrecando disagi sia alle emittenti locali, sia a quelle nazionali che vedono continue interruzioni di servizio. Anche la nostra Radio Valentina al momento è ferma a causa dei danni subìti dai furti. Si tratta di impianti molto costosi e per questo lanciamo un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché si possa porre rimedio a questa situazione.