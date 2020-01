Raffica di furti nelle case, tre stranieri nei guai

Erano a bordo di una Mercedes di grossa cilindrata: avevano martelli e lime. Uno dei tre arrestato di recente per furto aggravato

BOJANO. Controlli a tappeto quelli messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bojano, al comando del Capitano Edgard Pica, nella serata di giovedì. Il must permane la prevenzione e il contrasto ai reati predatori, in particolar modo le fattispecie che hanno come obiettivo abitazioni private in zone isolate.

Un posto di controllo è stato effettuato alle prime ore della sera lungo la Statale 87 “Sannitica” a confine territorio con la vicina Campania, con altri equipaggi che controllavano le arterie secondarie. Tra i numerosissimi veicoli e utenti della strada controllati, è stato intimato l’alt ad un Mercedes di grossa cilindrata, con a bordo due uomini ed una donna dell’est Europa di età compresa tra i 31 ed i 36 anni. Un preliminare accertamento ha permesso di verificare che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa, ma la successiva attività di perquisizione ha fatto emergere numerosi strumenti ed arnesi da scasso celati in auto ma pronti all’uso, tra i quali martelli e lime.

Uno dei tre giovani era stato arrestato nella mattina di mercoledì dai carabinieri di Napoli per il reato di furto aggravato. Sottoposti a rilievi foto segnaletici e dattiloscopici, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, cui dovranno rispondere del porto ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (Art. 707 c.p.). Agli stessi è stato notificato altresì l’avvio del procedimento amministrativo per il foglio di via obbligatorio.

Nel corso dell’intero servizio, le otto pattuglie impiegate hanno proceduto al controllo di 62 veicoli e 77 persone ed eseguito nove perquisizioni personali.

Nel corso di una di queste, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, ha beccato un giovane 26enne, residente nel capoluogo molisano, con un modesto quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Per il giovane è scattata la segnalazione alla prefettura e il ritiro della patente.

Patente di guida che invece non aveva mai conseguito una 42enne bojanese: per lei è scattata una sanzione amministrativa di 5.110,00 euro. Analoga sorte è toccata ad una 40enne che, invece, circolava alla guida di un veicolo già sospeso dalla circolazione. Come già effettuato nel corso di analoghi servizi, intrapresi nel fine settimana appena trascorso, nella serata di giovedì sono state controllate due attività commerciali (bar) una nel Comune di Cercemaggiore e una in quello di Baranello, nonché un locale da intrattenimento (Night Club) a Bojano. Per ciascuna attività è stata elevala la sanzione amministrativa di 400,00 euro.

Il Comando Compagnia di Bojano, assicura che la guardia non sarà abbassata e i servizi di controllo del territorio continueranno in maniera incessante nell’intero arco orario giornaliero. Per i giovani l’invito rimane quello di un divertimento consapevole.