Raffica di furti nelle borgate, portati via orologi e contanti

Prese di mira alcune abitazioni in località Castagna e Castelromano. I residenti chiedono la videosorveglianza

ISERNIA. È allarme furti nella periferia di Isernia. Almeno due i colpi messi a segno nelle ultime 24 ore dai ladri. Si tratta di case isolate dove i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno fatto piazza pulita. In un’abitazione in località Castagna nella giornata di ieri è stata presa di mira una villetta dove i topi d’appartamento hanno portato via contanti e numerosi oggetti preziosi, tra cui diversi orologi e argenteria. Ad accorgersi dell’accaduto i proprietari che hanno denunciato il furto. Nel pomeriggio di ieri a Castelromano i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un’altra abitazione, portandosi via un lauto bottino.

Dopo questi episodi i residenti delle zone periferiche chiedono all’amministrazione comunale e alle autorità competenti notizie sulla videosorveglianza. Installazioni di telecamere in punti sensibili da tempo promesse ma non ancora entrate in funzione.