Raffica di furti in villa, ladri affamati ‘non risparmiano’ neppure la colomba pasquale

Almeno tre colpi messi a segno e un quarto tentato.

È il bilancio di una notte di ‘lavoro’ – tra domenica e lunedì – per una banda (se così possiamo definirla) di ladri, che ha preso di mira un gruppo di ville in via Vigliardi, alle spalle della Questura di Campobasso per intenderci.

Avrebbero agito nel cuore della notte, mentre i proprietari di casa dormivano e, facendo attenzione ad intrufolarsi in casa senza svegliarli, hanno fatto incetta di qualsiasi cosa potesse fruttare denaro. Contanti in primis e qualche oggetto prezioso. Ma non solo.

Addirittura in un caso i banditi non hanno ‘risparmiato’ neppure la colomba pasquale, che hanno pensato bene di portare con loro.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari delle abitazioni che, al risveglio, hanno fatto i conti con l’amara sorpresa. Qualcuno gli aveva fatto visita, di notte, mentre dormivano tranquillamente. Plausibilmente preoccupate per quanto accaduto e violati nella propria privacy, le vittime hanno chiesto l’intervento di Polizia e Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.