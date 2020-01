Raffica di furti in paese: mai abbassare la guardia perché i ladri non vanno in ferie

Emergono nuovi particolari sui furti e tentati furti avvenuti nella notte di San Silvestro a Toro e in una contrada di Campodipietra. In una sola casa di Toro (in contrada Colle di Dio) i ladri sono riusciti a racimolare un discreto bottino, oro e oggetti preziosi che una mamma conservava gelosamente in casa per le giovani figlie.

L’amara sorpresa è arrivata quando gli inquilini sonorientrati dopo aver “brindato” per la fine dell’anno. Mentre nelle altre abitazioni (tutte in prossimità del Colle di Dio) si è trattato solo di tentati furti. Addirittura in un caso (semrpe a Toro) i ladri hanno trovato addirittura la proprietaria a casa che per fortuna ha lanciato immediatamente l’allarme ai vicini di casa riuscendo a mettere in fuga i malviventi.

Tutti gli episodi sono stati denunciati ai Carabinieri della Stazione di Toro e sono in corso accertamenti. I residenti ora però hanno paura anche in considerazione di quello che un mese fa si è verificato nelle campagne di Cercemaggiore quando i ladri addirittura hanno colpito con il calcio di una pistola il proprietario della casa che li aveva sorpresi proprio mentre stavano per entrare in azione.

L’allarme generato da una lunga serie di furti tentati e compiuti nelle ampie contrade portò i residenti ad organizzarsi in gruppi di vicinato in collaborazione con le forze dell’ordine per tenere sotto controllo il territorio.