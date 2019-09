Ignoti si sono introdotti in alcune aziende della provincia di Isernia portando via automobili e camion

È di oltre 200mila euro il bottino di una serie di colpi messi a segno in alcune aziende in provincia di Isernia. Ignoti, presumibilmente nel cuore della notte, si sono introdotti in due aziende di Castelpetroso dove hanno portato via due automobili e due camion, oltre a numerose attrezzature. Un altro furto, invece, è avvenuto a Frosolone. Qui i ladri hanno fatto sparire un’autovettura. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno predisposto posti di blocco sulle principali arterie per individuare i responsabili.