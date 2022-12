Raffica di furti a Natale, rubati soldi e gioielli: i ladri fuggono con la cassaforte

Raffica di furti a ridosso del giorno di Natale.

La notizia, trapelata solo nelle ultime ore, parla di almeno cinque episodi. Quattro nella zona di contrada Limiti, prima periferia di Campobasso e un quinto colpo messo a segno nel popoloso quartiere di Vazzieri.

Non è detto che si tratti della stessa ‘mano’ ad aver operato in tutti i furti, probabile invece che in contrada Limiti abbia agito la stessa persona o una banda di più soggetti. Ad ogni modo a stabilirlo ci penserà la Polizia di via Tiberio, intervenuta sul posto insieme agli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. Non si esclude che i banditi abbiano lasciato qualche traccia utile ad individuarli.

Fatto sta che il bottino con cui i ladri sono fuggiti è di tutto rispetto: nelle abitazioni ‘visitate’ in periferia i malviventi hanno rubato soldi, oro ed oggetti preziosi per un valore di qualche migliaia di euro.

A Vazzieri invece i topi d’appartamento si sono dileguati dopo aver rubato una cassaforte con circa 6mila euro all’interno.