Raffica di furti a Campobasso, cittadini preoccupati

Sono numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione di furti che si sono susseguiti la scorsa settimana a Campobasso. Per la precisione lo scorso sabato sono state svaligiate due villette in via Sant’Antoni dei Lazzari e una in contrada San Giovanni in Golfo.

Potrebbe trattarsi di professionisti che stanno operando nel capoluogo di regione in quanto le case svaligiate sono tutte dotate di allarmi antifurto e telecamere di videosorveglianza, dalle quali si è potuto constatare che i malviventi, nelle circostanze indicate, hanno impiegato non più di cinque minuti per compiere il furto. Inoltre, in una circostanza, i proprietari stavano dormendo all’interno dell’abitazione.

Nel mirino dei ladri, che sembrerebbero conoscere anche le abitudini degli occupanti delle case che prendono di mira, oro e gioielli: non sono stati toccati pc, tv e quanto concerne l’elettronica. I ladri non agiscono notte tempo, ma in tarda serata: dalle 21.30 alle 22.30 circa.

Dopo l’ondata di furti in via Sant’Antonio dei Lazzari, i malviventi sembrerebbero essersi spostatati nei pressi di Coste di Oratino, zona da cui sono giunte altre segnalazioni.

Ovviamente i cittadini sono preoccupati e invitato chiunque vedesse macchine sospette nella propria zona di segnalarlo alle autorità competenti.