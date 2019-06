Raffica di controlli sugli immigrati: due espulsioni e una denuncia

ISERNIA

Proseguono i controlli da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura su disposizione del Questore di Isernia Roberto Pellicone.

In particolare, nei giorni scorsi, in occasione di un controllo, gli agenti hanno individuato un giovane di nazionalità guineana, giunto a Isernia nel 2016, per il quale era terminato negativamente l’iter giurisdizionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e, quindi, di fatto clandestino sul territorio nazionale.

Nei suoi confronti, è stato emesso un decreto di espulsione del Prefetto di Isernia e, in attesa di esecuzione, il Questore ha emesso immediatamente l’Ordine di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.

Un ulteriore decreto di espulsione è stato notificato nei confronti di un 24enne del Mali. Il giovane dovrà lasciare il territorio nazionale in quanto, durante gli accertamenti di rito, gli è stata rigettata, dalla Commissione Territoriale di Campobasso, la richiesta di protezione internazionale per “manifesta infondatezza”.

Un cittadino del Gambia, inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché risultato clandestino sul territorio nazionale. A seguito di controlli effettuati in Questura l’uomo, presentatosi per chiedere un Permesso di Soggiorno per motivi familiari, nel dicembre 2018 aveva ricevuto parere negativo dalla Commissione Territoriale di Campobasso a seguito di richiesta di Protezione Internazionale, sempre per “manifesta infondatezza”.

Proseguono quindi senza sosta i controlli della Polizia di Stato per verificare la posizione giuridica degli stranieri ospiti nella Provincia pentra.