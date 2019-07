Raffaella Sozio la nonnina di Capracotta oggi spegne 105 candeline

REDAZIONE

Un altro splendido record per Raffaella Sozio, la nonnina di Capracotta che oggi spegne 105 candeline, dimostrando come il Molise sia sempre più una terra all’insegna della longevità. La signora Raffaella ha festeggiato questo traguardo straordinario insieme a familiari e amici. Non è voluto mancare il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha rivolto un messaggio augurale alla centenaria: «Esattamente un anno fa parlammo di record – si legge in una nota pubblicata dal primo cittadino –. E ci augurammo di spegnere insieme ancora tante candeline. Eccoci di nuovo qua, un anno dopo, a festeggiare ancora Raffaella Sozio, che ha compiuto la bellezza di 105 anni! Nata il 30 luglio del 1914, ha avuto un’esistenza attraversando guerre e avversità ma anche gli anni della rinascita. Dunque una vita vissuta rimanendo sempre legata alla sua comunità e ai suoi valori. Peraltro, è stata la prima ospite della nostra casa di riposo, undici anni fa.

Ci piace pensare, come già detto lo scorso anno, che questo ulteriore esempio di longevità sia, almeno in parte, dovuto al nostro ambiente naturale così salubre, così sano, al nostro cibo, alla nostra aria.

Capracotta, dunque, conferma quel trend nazionale che vuole la nostra nazione tra le più longeve al mondo e il Molise è al terzo posto in Italia. Dunque auguri ancora, zia Raffaella. E arrivederci alla prossima candelina». Auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.