Raffaele visto l’ultima volta ieri mattina, l’appello del figlio: «Se qualcuno lo ha visto, ci contatti»

L’allarme è stato lanciato questa mattina quando sono iniziate le ricerche per la scomparsa di Raffaele, un uomo di 62 anni, del quale si sono perse le tracce dalla mattinata di ieri.

I soccorsi si sono mobilitati sono e alla ricerca dell’uomo, anche con mezzi aerei.

L’appello del figlio

Disperato il grido d’aiuto del figlio Gabriele che, attraverso i social, ha lanciato un appello.

«Da ieri mattina (sabato) – ha scritto – non abbiamo più notizie di mio padre BOTTICELLA RAFFAELE: è stato visto per l’ultima volta alle ore 7:20 presso il distributore della Q8 di Ponte, chi lo abbia anche solo incrociato può contattarci per darci qualche indicazioni, era a bordo della sua Volkswagen Polo nera targata FI M22985 (foto in basso).

Questo è il mio numero: 3938752096»