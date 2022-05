Raffaele Stinziani aderisce a Noi Di Centro

Il Consigliere comunale di Trivento: «La politica deve rinascere tra la gente»

Cresce la fiducia nel nuovo partito di area centrista, Noi di Centro, che accoglie con entusiasmo l’adesione di Raffaele Stinziani, consigliere dal 2014 presso il Comune di Trivento.

Il progetto politico di Clemente Mastella convince e il radicamento sul territorio regionale prosegue a ritmo incalzante, come testimoniano gli ingressi più recenti nel partito, fra amministratori e professionisti di ambiti diversi. L’ultimo, solo in ordine di tempo, Raffaele Stinziani che ha dichiarato: «La politica, quella seria, deve rinascere tra la gente. Una serie di iniziative saranno messe in atto per aprire momenti di confronto e soprattutto di ascolto».

Il consigliere comunale di Trivento ha ribadito la necessità di tornare a progettare interventi che siano realmente calibrati sulle istanze dei cittadini, contemplati nella loro massima espressione di rappresentanza. L’attenzione alle differenti categorie della popolazione è un elemento non trascurabile perché le esigenze sono diverse e, dunque, diversi devono essere gli interventi da programmare.

L’ingresso del consigliere comunale di Trivento è stato accolto con entusiasmo anche dal segretario regionale di NDC, Alessandro Amoroso: «Siamo felici ed orgogliosi della scelta di Raffaele Stinziani, uomo capace e di esperienza. Noi di Centro sta crescendo di giorno in giorno, non solo nel numero ma anche nella qualità. Siamo tutti molto motivati e l’idea di condividere quotidianamente idee e proposte è molto stimolante. Sono certo – ha continuato Amoroso – che il contributo di tutti sarà fondamentale, perché ciascuno di noi potrà partecipare alla crescita collettiva mettendo a servizio dei cittadini tutte le conoscenze di cui dispone, che derivano dall’esperienza sul campo. Il nostro obiettivo è stato, fin da subito, intercettare i bisogni e le necessità dei cittadini per ripartire nella costruzione di un progetto politico realmente inclusivo. È questa la strada che abbiamo scelto e che percorreremo al meglio delle nostre potenzialità»