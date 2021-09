Raffaele Fitto: “Tedeschi il candidato giusto per Isernia”

Bagno di folla per l’eurodeputato Raffaele Fitto, a Isernia per un comizio di sostegno al candidato sindaco Cosmo Tedeschi. Fitto, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, è stato accolto dal segretario regionale del partito, Filoteo Di Sandro e dal consigliere regionale Michele Iorio, insieme a Cosmo Tedeschi. Nel suo intervento Fitto ha rilanciato il ruolo dei finanziamenti europei del Pnrr per il rilancio del capoluogo pentro. Finanziamenti che sono la base del programma elettorale di Cosmo Tedeschi come il candidato sindaco ha sottolineato nel suo intervento.