“Raf in festa”, chiude in bellezza a Ripalimosani. Successo per il progetto per le scuole

Si è tenuto il 07 ottobre presso il Convento Celestino V a Ripalimosani l’evento conclusivo dedicato ai bambini del Progetto Raf, il progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno che da ottobre del 2021 ha animato il territorio con numerose attività svolte nelle scuole.

Ultimo di una serie di eventi iniziati a giugno, a Ripalimosani la cittadinanza non ha fatto mancare un fortissimo affetto e grande adesione al Progetto.

Raf in festa è stata una giornata di restituzione organizzata per valorizzare il lavoro svolto dalla classe 5° dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Ripalimosani. L’evento è stato dedicato ai bambini, alle loro famiglie, alla Scuola, alle Istituzioni e ai partner che hanno collaborato alla riuscita del progetto.

Come introduzione della serata un divertente spettacolo del giovane mago molisano Andrea Geminiano che con le sue magie e trucchi di illusionismo ha fatto divertire la platea gremita di adulti e bambini.

A rappresentare il Comune di Ripalimosani, il Sindaco Giampaolo Marco, che ha ringraziato la Fondazione BCC per l’opportunità di crescita data ai ragazzi di Ripalimosani in un progetto impegnativo ma molto interessante perché incentrato sui temi dell’ambiente e della memoria storica. Il Sindaco ha ringraziato anche la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno e la Fondazione che, per la loro natura cooperativistica, non perdono mai di vista i piccoli territori e contribuiscono alla loro crescita.

A rappresentare la Fondazione BCC il consigliere Armando Quici che ha ringraziato molto le insegnanti e la Dirigente ma soprattutto i bambini che sono stati i veri protagonisti del progetto. “La missione della BCC – ha continuato Quici – è quella di leggere i territori e mettere in evidenza le loro peculiarità ridisegnando un futuro migliore per la comunità”. Ha raccontato il percorso della BCC della Valle del Trigno da Mafalda, alla costa e poi fino a Ripalimosani e Campobasso, un sottile filo che unisce un territorio dalla costa all’entroterra, un territorio in cui la BCC si è radicata cercando sempre di coinvolgere le persone in un percorso di sviluppo. Quici ha ringraziato anche la società Comma Srl per aver seguito il progetto fin dai primi passi e ha concluso sottolineando come i bambini del Progetto Raf abbiano ricordato agli adulti quanto sia importante approcciare queste tematiche: ambiente e memoria storica.

Il Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Michele di Bartolomeo ha sottolineato l’importanza al giorno d’oggi di ragionare sia sull’ambiente che sulla memoria storica, i due temi del progetto. Ha anche ricordato che la Fondazione qualche anno fa ha acquistato un palazzo settecentesco: il Palazzo Ducale di Mafalda nel quale sicuramente i bambini di Ripalimosani e anche quelli delle altre scuole del territorio saranno invitati, quando questo sarà possibile, proprio per ammirare il Palazzo e la memoria del territorio che questo conserva.

“La BCC è una banca locale ed è una cooperativa: ogni socio ha un voto, a prescindere dal numero di azioni, questa è la vera differenza. Noi reinvestiamo i nostri utili sul nostro territorio. Siamo vicini alle famiglie, imprese e alle Associazioni”, continua il consigliere Di Bartolomeo. L’appello alla scuola e alle maestre è quello di farsi promotori di Progetti e iniziative presso la BCC della Valle del Trigno e la Fondazione perché entrambe vogliono essere vicine al mondo della scuola e progettare insieme alla scuola iniziative per i ragazzi e per il territorio.

A ripercorrere le tappe del progetto Raf Chiara Valentini, referente di Comma Srl per il Progetto. Numerose le attività svolte da ottobre 2021. All’inizio sono stati organizzati incontri formativi in classe sul tema dello storytelling, scrittura creativa e fumetto a cura di Chiara Valentini, Valentina Fauzia e del fumettista Matteo Mastragostino, successivamente il geologo Gianluca Taddei ha tenuto un incontro per ragionare insieme ai ragazzi sui temi legati all’ambiente, ecosistema, inquinamento, raccolta differenziata. Terminato il percorso in aula, i ragazzi hanno svolto una lezione all’aria aperta presso la spiaggia del Porto Turistico Marina Sveva di Montenero e durante l’uscita hanno ragionato sul tema ambiente insieme all’Associazione partner Ambiente Basso Molise, raccogliendo i tesori del mare, facendo una divertente caccia al tesoro e pulendo la spiaggia raccogliendo tutti i rifiuti. I ragazzi hanno partecipato anche ad una Gara della Differenziata conferendo nelle Ecoisole “mangiaplastica” con grandissimo impegno dei ragazzi e delle loro famiglie. Le grandi sfide del Progetto, racconta Chiara Valentini, erano principalmente 2: il territorio molto ampio, da Vasto a Campobasso e il numero di attività davvero corposo. “Alla fine del percorso possiamo dire di aver superato entrambe le sfide grazie alla competenza degli attori coinvolti, alla determinazione dei Dirigenti scolastici e delle insegnanti e alla grande passione e motivazione dei bambini”.

Durante l’evento sono state premiate la Scuola e le insegnanti. A ricevere il premio per la scuola le collaboratrici della Dirigente, le prof.sse Adele Lomma e Maria Ciarlariello, che hanno ringraziato la Fondazione per l’opportunità di partecipare ad un Progetto cosi ben organizzato e su temi che sono tanto cari alla scuola come la memoria storica e l’ambiente. Le prof.sse hanno anche annunciato la disponibilità della scuola a proseguire nel 2023 con un progetto della Fondazione sugli stessi temi.

Premiate poi le maestre Gigliola Rossi e Maria Teresa Voria che hanno seguito i bambini in tutto il percorso. Le maestre hanno raccontato dell’entusiasmo con cui i bambini hanno partecipato, la loro felicità di aprirsi di nuovo al mondo esterno dopo gli anni di chiusura dovuti alla Pandemia, la gioia di fare la prima uscita didattica al mare dopo il covid e tante altre emozioni che questo progetto ha saputo donare ai ragazzi.

Una nota di merito ai bambini di Ripalimosani anche dagli organizzatori, che li hanno definiti particolarmente attenti, curiosi ed entusiasti del Progetto.

E’ poi arrivato il momento della premiazione dei veri protagonisti: i 19 bambini della classe coinvolta premiati con medaglia e regali. Dopo la premiazione i bambini hanno rappresentato al pubblico la storia di Raf da loro scritta con la quale è stato realizzato e stampato un fumetto donato alla scuola e al Comune di Ripalimosani perché se ne faccia la più ampia diffusione possibile.

La storia scritta dai bambini della 4°A (ora 5°A) ha come titolo “Raf e la combriccola per l’ambiente” e tratta proprio il tema dell’inquinamento dei mari e di come i bambini, saggi e attenti all’ambiente, troveranno una soluzione per dare il buon esempio agli adulti.

A conclusione dell’evento è stato proiettato un breve video riassuntivo delle attività svolte dai bambini e per concludere un buffet di saluto offerto alla cittadinanza che ha accolto con tanta gioia il Progetto della Fondazione BCC.

L’evento è stato organizzato da Comma Srl.