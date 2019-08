Raduno di auto e moto d’epoca a Isernia

REDAZIONE

Il club pentro “Auto e Moto d’Epoca”, con il patrocinio del Comune di Isernia, ha organizzato per domenica 1° settembre un raduno che prevede un percorso turistico-culturale che interesserà le città di Isernia e Venafro.

Il ritrovo per le iscrizioni delle auto e delle moto d’epoca è fissato a Isernia, alle ore 8, in piazza Andrea d’Isernia. Alle ore 10:15, partenza per Venafro dove i partecipanti al raduno visiteranno il Museo Winterline, la chiesa dell’Annunziata e la Palazzina liberty. Seguiranno momenti gastronomici. Per info: 330.311.321 (Andrea), 329.250.8020 (Piero).