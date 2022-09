Radioterapia, Toma: “La soluzione definitiva resta lo sforamento del budget, il 27 avremo un tavolo al MEF”

Le precisazioni del commissario-governatore dopo la sentenza del Tar sullo stop alla rideterminazione dei fondi non utilizzati assegnati al Gemelli su cui il 5 ottobre ci sarà l’udienza cautelare: “Il Tribunale ha stabilito che non sarà più eludibile, da parte delle strutture, di consentire l’accesso alle agende per conoscere le patologie oncologiche o cardiologiche già accertate”

“Il prossimo 27 settembre alle 12 avremo una riunione, un tavolo ristretto ai soli commissari, al ministero dell’Economia e delle Finanze con il titolare di quel dicastero e di quello della Salute in merito alla nostra richiesta di sforamento del budget per la Radioterapia”. Lo ha annunciato il presidente della Regione e commissario ad acta alla Sanità, Donato Toma, in conferenza stampa nella sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso affiancato dal subcommissario, Giacomo Papa.

Per quanto riguarda il pronunciamento del Tar Molise, che ha sospeso fino al prossimo 5 ottobre (si tratta di sospensiva “inaudita altera parte” che sarà eventualmente confermata nell’udienza cautelare che si terrà lo stesso giorno in contraddittorio, ndr) il provvedimento dei commissari sulla specialistica ambulatoriale al Gemelli Molise, “ma parzialmente, in quanto noi – ha spiegato Toma – non avendo l’accesso alle agende che è una a disposizione ‘contra legem’, non potevamo conoscere le patologie oncologiche o cardiologiche già accertate, ovvero già con una diagnosi a monte e che non servono essere fruibili da altre strutture regionali”.

Questo “mi sembra normale e, dunque, dovremo andare a discernere quali sono quelle sospendibili e in questo – ha osservato il governatore – il Tar ci dà una mano importante perché non sarà più eludibile, da parte delle strutture, di avere accesso alle agende. Per questo – ha concluso il commissario ad acta – finora le abbiamo chieste e non le abbiamo avute, ma da lunedì 19 settembre le richiederemo ancora al Gemelli in forza di questo provvedimento del Tar”. (adimo)