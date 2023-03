Radioterapia, le telecamere di “Piazzapulita”, in onda su La7, in Consiglio regionale

“Sono felice di conoscere l’unico Tafazzi della politica italiana capace di chiudere la Radioterapia a pochi mesi dalle elezioni”. Parte subito in quarta, tra dramma e sarcasmo sul tema più caldo del momento per i pazienti molisani e i loro familiari, l’intervista di Alessio Lasta, inviato della popolare trasmissione “Piazzapulita” in onda su La7, al presidente-commissario, Donato Toma.

“È poco informato purtroppo – ribatte il governatore – non ho chiuso nulla, non ne ho il potere”. Allora, “al di là delle battute, questo reparto è chiuso dal 1° marzo perché non gli date la benzina”, incalza Lasta. Toma allora ricorda i doveri del commissario ad acta e la relativa “nomenclatura” ministeriale che si applica dal 2012, ma il giornalista insiste: “Qui non c’è un reparto di Radioterapia pubblico…”. “Dobbiamo chiedere a chi era qui e in trent’anni non lo ha fatto…”, la risposta sibillina del governatore. “Ah, ho capito… Sempre colpa degli altri…”, replica secco Lasta.

“Ma se lei è nel deserto – riprende l’inviato di La7 – anche se qui in Molise non c’è la corsa ad investire e arriva uno che le fa un reparto d’eccellenza, lei che cosa fa? Lo tiene o dice che l’acqua non la vuole?”. “Noi stiamo lavorando per risolvere i problemi. La spesa sanitaria del privato la deve controllare lo Stato ed io sono espressione dello Stato e mo sto battendo affinché il governo prenda a cuore questa situazione e la risolva”.