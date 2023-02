Radioterapia, incontro tra Gemelli, Agenas e commissario. Toma: «Confermato il fabbisogno di 2,7 milioni»

Il summit nel pomeriggio nella Capitale. «I funzionari hanno spiegato come è stato determinato il fabbisogno»

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio, l’incontro a Roma tra struttura commissariale, rappresentanti del Gemelli Molise e funzionari Agenas in merito al fabbisogno della Radioterapia in Molise. Alla riunione, richiesta dalla struttura commissariale, erano presenti il commissario Toma, il sub Papa, il presidente del Gemelli Petracca, accompagnato dai suoi tecnici specialisti, e 5 funzionari Agenas esperti di fabbisogni.

Per il commissario Toma è stato confermato da Agenas il ricalcolo del fabbisogno del Molise stimato in 2,7 milioni di euro. «I funzionarti Agenas – ha commentato Donato Toma – hanno spiegato come è stato determinato il fabbisogno di 2,7 milioni di euro ed hanno risposto alle domande del Gemelli.»

Di contro il Gemelli ha opposto le sue tesi, ritenendo non condivisibile quanto espresso dall’Agenas. Ad ogni modo la posizione della struttura di Tappino sarà illustrata in maniera dettagliata nella conferenza stampa convocata domani mattina dal presidente Petracca.