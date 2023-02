Radioterapia, il comitato: «Cittadini penalizzati, Toma riveda i decreti convincendo anche i tavoli romani»

Lanciata anche una petizione al ministro Schillaci con la possibilità di firmare on line e, nei prossimi giorni, anche ai banchetti che saranno allestiti. La portavoce Lembo: «Il titolare della Salute ha già dimostrato grande sensibilità in questo senso e vogliamo che continui»

«Vogliamo essere testimoni di come quel reparto ci ha salvato la vita e di come sia un’eccellenza di fronte a decreti che vanno a penalizzarlo. Invitiamo il commissario (Toma, ndr) a riconsiderarli e a far capire ai tavoli romani che il cittadino è sempre il più penalizzato». La portavoce del Comitato “Salviamo la Radioterapia del Molise”, Giuditta Lembo, si unisce idealmente all’orientamento del Consiglio regionale in cui, nella seduta dello scorso 21 febbraio, sono stati approvati due ordini del giorno in questo senso riabilitando, in particolare, il personale medico del Gemelli Molise all’utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti salvavita di Radioterapia e determinando nuovi tetti di spesa «che permettano all’Unità di Radioterapia del Gemelli Molise di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d’eccellenza».

Il Comitato, costituito da pazienti e cittadini, ha anche avviato una raccolta firme al fine di promuovere una petizione popolare al ministro della Salute, Orazio Schillaci «che ha già dimostrato grande sensibilità in questo senso e vogliamo che continui in questa direzione considerando anche – ha concluso Lembo – la grande umanità che un paziente oncologico ha trovato al di là della terapia». Nei prossimi giorni verranno anche allestiti dei banchetti in diversi centri del Molise per sottoscrivere di persona la petizione, che ha già raccolto numerose adesioni, ma anche online sul sito web change.org. (adimo)