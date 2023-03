Radioterapia Gemelli, Toma: “Istituito un Nucleo di Approfondimento Scientifico per portare soluzioni al tavolo tecnico”

Il commissario ad acta ha parlato al termine dell’incontro con i vertici della struttura di contrada Tappino e dell’Asrem: “Ci sarà un pacchetto di prestazioni omnicomprensivo per una valutazione economica non per prestazioni, ma per trattamento, capendo bene qual è il costo per il Gemelli”

“Stiamo esaminando alcune delle questioni aperte. Abbiamo deciso di istituire un Nucleo di Approfondimento Scientifico per portare delle soluzioni al tavolo tecnico ministeriale, in particolare sulla Radioterapia per soluzioni che siano praticabili e autorizzabili”. Lo ha affermato il commissario ad acta per la sanità molisana, Donato Toma, al termine dell’incontro con i vertici del Gemelli e dell’Asrem.

“Puntiamo a determinare – ha spiegato – un pacchetto di prestazioni omnicomprensivo per Radioterapia per una valutazione economica non per prestazioni, ma per trattamento”. Nel concreto, “capiamo bene qual è il costo delle prestazioni di Radioterapia per il Gemelli Molise e poi voglio ragionare con il tavolo tecnico. In relazione ai risultati che verranno fuori, si potrebbe prendere una decisione anche diversa da quelle precedenti. Il sub commissario Bonamico? È già al lavoro, sta studiando i fascicoli e stiamo collaborando”.