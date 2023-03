Radioterapia Gemelli, schiarita all’orizzonte: “Contiamo di riaprirla al più presto”

Lo ha affermato Fabio Verile, legale della struttura di contrada Tappino, dopo l’incontro in giunta regionale con la struttura commissariale

È terminato intorno alle 11.30 di questa mattina, giovedì 9 marzo, nella sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso, l’incontro tra la struttura commissariale e i rappresentanti del Gemelli Molise S.p.A. “E’ stato un incontro proficuo e costruttivo – ha affermato l’avvocato della struttura di contrada Tappino, Fabio Verile – e abbiamo superato tutte le schermaglie iniziali con la promessa di avere altri tavoli distensivi in questo senso. Contiamo di riaprire al più presto la Radioterapia”.

SEGUONO AGGIORNAMENTI