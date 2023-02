Radioterapia Gemelli, Petracca: «Da domani non prenderemo più pazienti»

Il presidente della struttura intervenuto in consiglio comunale a Campobasso: «Una soluzione entro oggi o ci fermeremo gradualmente»

«Se oggi non ci sarà una soluzione, da domani, mercoledì 1 marzo, inizieremo gradualmente a non accettare più pazienti per l’erogazione della Radioterapia, fatti salvi coloro che sono già in cura». Lo ha annunciato o, meglio, ribadito il presidente del Consiglio di Amministrazione del Gemelli Molise S.p.A., Stefano Petracca, nel suo intervento alla seduta del Consiglio Comunale di Campobasso riunito oggi in seduta monotematica per la discussione del nuovo Piano Operativo Sanitario (POS) e delle tematiche connesse.

Il Gemelli ha anche comunicato di non aver provveduto al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti.