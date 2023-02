Radioterapia al Gemelli, Toma convocato al ministero della Salute

Il tavolo di aggiornamento domani, martedì 21 febbraio, alle 15. In consiglio regionale il monotematico sulla struttura di Tappino

E’ stato convocato alle 15 di domani, martedì 21 febbraio, presso il ministero della Salute, un tavolo di aggiornamento sulla situazione della Radioterapia del Gemelli.

Saranno presenti nella Capitale il commissario Toma, il sub Papa, il capo di Gabinetto e il capo della segreteria del ministero Schillaci. L’incontro è relativo ad un report sulla Radioterapia che la struttura commissariale aveva inviato a Roma e per il quale il ministero aveva richiesto un’ulteriore documentazione.

Vista la convocazione nella Capitale, il governatore Toma non sarà presente in consiglio regionale, almeno per l’intera durata della seduta, dove è in programma il monotematico relativo proprio alla situazione del Gemelli Molise.