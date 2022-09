Radioterapia al Gemelli, Petracca: “Siamo fiduciosi, ma l’unica soluzione è sforare il budget”

Il presidente del CdA in disaccordo con la rideterminazione prospettata dal commissario-governatore, Donato Toma: “Metterebbe a rischio oltre 2mila prenotazioni con altrettanti pazienti molisani costretti a recarsi in altre strutture con notevole aggravio sul bilancio regionale”

Dopo quanto accaduto in questi giorni a seguito della notizia della sospensione, solo per i cittadini molisani, delle prestazioni della Radioterapia Oncologica del Gemelli Molise e dopo le ultime dichiarazioni del commissario-presidente, Donato Toma, il quale ha confermato che la Radioterapia Oncologica non sarà interrotta, sono arrivate le dichiarazioni rilasciate all’Ansa del presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca. “Preso atto di quanto dichiarato dal Commissario ad Acta alla Sanità, Donato Toma, siamo fiduciosi come sempre in una pronta soluzione del problema, nell’interesse della salute dei cittadini molisani”, ha affermato.

Entrando nel merito della questione, Petracca ha anche precisato che “l’unica soluzione è sforare il budget, non certo la rideterminazione dello stesso al Gemelli considerando che ci sono oltre 2mila prenotazioni da ottobre a fine dicembre, le quali, una volta rinviate, costringerebbero i pazienti molisani a recarsi in un’altra struttura con un notevole aggravio sul bilancio regionale”.