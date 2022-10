Radioterapia al Gemelli, nessuno Stop: il Tar rinvia l’udienza al 19 ottobre

Nessuno Stop per Radioterapia, importanti novità nell’udienza di questa mattina. Il Tribunale Amministrativo del Molise ha infatti rinviato al 19 ottobre la trattazione del ricorso della Fondazione Gemelli contro la Regione per i limiti al budget della Radioterapia. Il rinvio e’ stato chiesto dagli avvocati del Gemelli, dopo che i legali della struttura commissariale hanno confermato che il 12 ottobre a Roma ci sarà una riunione del Tavolo Tecnico in cui verrà chiesto l’aumento del budget per la Radioterapia. A questo punto l’udienza è stata aggiornata al 19, in attesa delle decisioni romane, che potrebbero far decadere il motivo del contendere. Il Gemelli era rappresentato dagli avvocati Di Pardo e Verile.