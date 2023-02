Radioterapia al Gemelli, fumata nera dal tavolo al ministero: «A breve nuova riunione»

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, il tavolo al ministero della sanità al quale ha preso parte la struttura commissariale. Un incontro interlocutorio al quale seguirà a breve un nuovo summit. Si è parlato, ovviamente, di prescrizioni e di modello organizzativo. Il governatore ha salutato anche il ministro Schillaci che non ha preso parte alla riunione.

«Si tenuto nel pomeriggio un incontro tra la Struttura commissariale alla Sanità della Regione Molise e il Ministero della Salute – si legge in una nota della struttura commissariale – in merito alla vicenda riguardante il servizio di Radioterapia del Gemelli Molise. Nel corso della riunione è stato riepilogato quanto successo finora. Il Commissario Donato Toma, a Roma insieme con il sub commissario Giacomo Papa, e i funzionari del Ministero, si sono aggiornati a breve per una nuova riunione.»