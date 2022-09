Radioterapia al Gemelli, Federico: “Dal ministero mi hanno assicurato che nessun molisano resterà senza”

Il deputato M5S: “E’ fondamentale che la struttura commissariale impari a programmare per tempo perché, farlo a fine anno, significa continuare a sovraccaricare liste d’attesa già lunghe”

“Poco fa dal Ministero della Salute mi hanno assicurato che nessun molisano resterà senza prestazioni di radioterapia dal prossimo 1° ottobre”. Lo ha annunciato sui propri canali social ufficiali il deputato del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico, in merito alla paventata sospensione del servizio erogato dal Gemelli Molise “anticipando” in qualche modo la risposta che attendeva da Roma il commissario-presidente, Donato Toma, come annunciato nella conferenza stampa di ieri, lunedì 5 settembre, in via Genova.

“Resto convinto – ha proseguito – del fatto che la programmazione proposta dal commissario Toma debba essere appropriata e coerente con il fabbisogno dei cittadini molisani. Ed è giusto che ciascuno si prenda le proprie responsabilità: immaginare un ruolo prevalente del pubblico è sacrosanto, ma allo stesso tempo è fondamentale che la struttura commissariale impari a programmare per tempo, perché farlo a fine anno significa continuare a sovraccaricare liste d’attesa già lunghe”. Ad ogni modo “il sistema del budget ha ragion d’essere solo con un’adeguata programmazione e ogni suo sforamento, ogni sua modifica, necessitano – ha concluso Federico – di una autorizzazione dai ministeri affiancati (Economia e Salute) perché siamo in Piano di rientro”.