Radioterapia al Gemelli, Cefaratti: per anni i 5S hanno infangato la sanità privata d’eccellenza

L’intervento del consigliere regionale contro il collega, Vittorio Nola: il M5S si erge a paladino di Gemelli Molise scoprendo all’improvviso il ruolo salvavita svolto in ambito oncologico e cardiovascolare da questa struttura

“Da cittadino molisano, ancor prima che da consigliere regionale, ho letto con profondo stupore e sincera incredulità le parole del collega Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle rispetto alla vicenda del centro di Radioterapia del Gemelli Molise venuta prepotentemente alla ribalta nelle ultime ore”.

“Mi sembrano parole quanto mai ipocrite e demagogiche – scrive in una nota inviata alle redazioni il consigliere Cefaratti – quelle dell’esponente pentastellato che per cinque anni, insieme alla deputazione grillina romana, altro non ha fatto che infangare quotidianamente Gemelli e più in generale la sanità privata molisana di eccellenza, alimentando in maniera inopportuna la contrapposizione con il pubblico.

Da ‘contenitore di soli interessi privati e oscuri e soprattutto lontano dalla salute dei cittadini’, la struttura diventa improvvisamente virtuosa e da difendere con ogni mezzo.

Ora, in maniera capziosa, il M5S si erge a paladino di Gemelli Molise scoprendo all’improvviso il ruolo salvavita svolto in ambito oncologico e cardiovascolare da questa struttura.

Come si può continuare ad usare il tema della sanità per fare sciacallaggio mediatico?

Confido vivamente che Gemelli sappia andare avanti e continui ad essere un baluardo imprescindibile per il diritto alla cura dei cittadini molisani”.