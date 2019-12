Radiologia a Isernia, nuova Tac al Veneziale

Potenziamento di attrezzature radiologiche al Veneziale, nel reparto diretto dal primario Gianni Di Pilla (nella foto).

L’Asrem ha infatti acquistato per la radiologia isernina: una nuova TAC a 128 strati di ultima generazione (che affiancherà quella esistente), due apparecchi telecomandati (fondamentali per pazienti traumatizzati ed immobilizzati, quello vecchio è inservibile da qualche anno ed un sistema RIS e PACS (altamente tecnologico con apparecchiature di ultima generazione per la condivisione dei referti e delle immagini all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche molisane).

Tutto, è una certezza, andra’ in funzione in pochi giorni.

Inoltre, si è in attesa anche dell’Ortopantomografo (raggi alle arcate dentali) Che manca da 5 anni. Dotare il reparto di quella strumentazione, reparto che è uno dei cardini della emergenza/urgenza e non solo, significa dare ulteriore attenzione e sicurezza alla salute dei cittadini e maggiore aiuto a chi opera per loro. Pochi lo sanno, ma Radiologia di Isernia è uno dei reparti che produce Mobilità’ Attiva.

E con la nuova strumentazione diventerà sicuramente ancor più concorrenziale alle migliori strutture private molisane e non.